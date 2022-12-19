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Игроки Бразилии уговаривали Неймара продолжить играть за сборную после вылета с ЧМ

Игроки Бразилии уговаривали Неймара продолжить играть за сборную после вылета с ЧМ
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Игроки сборной Бразилии уговаривали форварда Неймара продолжить выступления за «селесао», сообщает Goal.

После поражения в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Хорватией Неймар отказался отвечать на вопросы о своём будущем в национальной команде. Ряд игроков Бразилии, в числе которых Винисиус Жуниор, Родриго, Ришарлисон, Рафинья, Лукас Пакета и Антони, уговаривали игрока «ПСЖ» не завершать международную карьеру.

Сообщается, что после тяжёлого поражения Неймар хочет сделать перерыв в игре за «селесао», но не намерен завершать карьеру в сборной.

Бразильцы были близки к выходу в полуфинал – в экстра-тайме матча с Хорватией Неймар забил гол, открыв счёт, однако «шашечные» сумели уйти от поражения благодаря мячу Бруно Петковича и выиграли в серии пенальти.

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