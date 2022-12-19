Хвича Кварацхелия: в «Наполи» чувствую себя как дома

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия признался, что комфортно чувствует себя в Неаполе.
«Неаполитанцы живут футболом. Я понял это сразу, как прибыл сюда. Впервые оказавшись на стадионе «Наполи», я действительно почувствовал себя профессиональным футболистом.
Жители Неаполя многого от нас ждут, поэтому важно всегда работать на самом высоком уровне. Я благодарен болельщикам, потому что они дают нам так много любви. И неаполитанцы, и грузины ставят семью на первое место, поэтому здесь, в клубе, я чувствую себя как дома», — приводит слова Кварацхелии Football Italia.
21-летний Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В 17 матчах за команду он забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.
- 19 декабря 2022
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