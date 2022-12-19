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Руслан Нигматуллин назвал лучшего вратаря чемпионата мира — 2022

Руслан Нигматуллин назвал лучшего вратаря чемпионата мира — 2022
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Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о лучшем вратаре чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Лучший вратарь чемпионата мира в Катаре — аргентинец Эмилиано Мартинес. Его сумасшедший сейв в финале на последней минуте дополнительного времени… Это было очень круто! Забей тогда французы — всё было бы по-другому. К тому же сколько раз спасал свою сборную в сериях пенальти! Для меня он лучший на ЧМ», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, в финальном матче чемпионата мира — 2022 сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Лучшим голкипером турнира был признан аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес.

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