Болельщицу, обнажившую грудь на финале ЧМ-2022, задержали катарские правоохранители
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Болельщицу сборной Аргентины, которая обнажила грудь после победы национальной команды в финале ЧМ-2022, задержали катарские правоохранители. Об этом сообщило The Sun.
Официальные лица вывели девушку со стадиона «Лусаил» после того, как она сняла свою футболку во время финала чемпионата мира, в котором сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Подобное поведение женщин запрещено в арабской стране.
Напомним, игровое время матча завершилось вничью — 3:3. В составе аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе.
Видео: Над стадионом «Лусаил» зажгли фейерверки в честь победы Аргентины
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