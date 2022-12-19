Болельщицу, обнажившую грудь на финале ЧМ-2022, задержали катарские правоохранители

Болельщицу сборной Аргентины, которая обнажила грудь после победы национальной команды в финале ЧМ-2022, задержали катарские правоохранители. Об этом сообщило The Sun.

Официальные лица вывели девушку со стадиона «Лусаил» после того, как она сняла свою футболку во время финала чемпионата мира, в котором сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Подобное поведение женщин запрещено в арабской стране.

Напомним, игровое время матча завершилось вничью — 3:3. В составе аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе.

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