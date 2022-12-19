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Андрей Ещенко: я не смотрел финал ЧМ-2022 — ехал в поезде

Андрей Ещенко: я не смотрел финал ЧМ-2022 — ехал в поезде
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что не смотрел финал чемпионата мира в Катаре, в котором Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 пен.).

«Если честно, я не смотрел вчера финал чемпионата мира — ехал в поезде. Не удалось нормально посмотреть, но включал отрывки матча» — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Сборная Аргентины завоевала свой третий титул на мировых первенствах.

Таким образом, южноамериканская команда обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.

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