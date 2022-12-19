Анзор Кавазашвили признался, что его разочаровали вратари на ЧМ-2022

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что его не впечатлила игра вратарей на чемпионате мира в Катаре.



«Никого не могу назвать лучшим вратарём чемпионата мира в Катаре. Я очень расстроился, потому что разочаровался. Вначале ещё мог сказать, что вратари неплохо играли. Но в последних матчах все, кого я считал лучшими… Хотя единственный, кого могу назвать, — хорват Ливакович. Больше всех предпочтений отдам ему», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом чемпионата Георгием Горностаевым.

Отметим, что лучшим вратарём турнира признан аргентинец Эмилиано Мартинес. В финале первенства планеты его сборная обыграла Францию. Основное время завершилось вничью — 2:2, в экстра-тайме команды обменялись голами, а в серии пенальти победу праздновала южноамериканская команда — 4:2.