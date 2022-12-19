Болельщица, оголившая грудь на финале ЧМ, нарушила закон Катара вместе с подругой

Болельщица сборной Аргентины, которая обнажила грудь после победы национальной команды в финале чемпионата мира в Катаре, сделала это вместе с подругой. Подобное поведение женщин запрещено в арабской стране.

«Чемпионы мира празднуют так, как им хочется», — написала девушка в социальной сети.

Ранее сообщалось, что одну из женщин на стадионе задержали катарские правоохранители.

Напомним, сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3. В составе аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе.

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