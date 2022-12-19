Анчелотти отреагировал на слухи о том, что он может возглавить сборную Бразилии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную Бразилии.

«Я не знаю, что ждёт меня в будущем, я живу день за днём. На данный момент я счастлив в Мадриде, у нас много задач на этот сезон. У меня контракт до 30 июня 2024 года, и, если «Реал» не уволит меня до этого, я не собираюсь уходить», — приводит слова Анчелотти Reuters.

Сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира 2022 года, потерпев поражение от национальной команды Хорватии в четвертьфинале турнира (1:1, 2:4 по пенальти).

63-летний Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. Он во второй раз возглавил команду в июле 2021 года. Под его руководством испанская команда выиграла семь трофеев.

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