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Макрон выступил с речью в раздевалке сборной Франции после поражения в финале ЧМ-2022

Макрон выступил с речью в раздевалке сборной Франции после поражения в финале ЧМ-2022
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Президент Франции Эммануэль Макрон после поражения национальной команды в финале ЧМ-2022 выступил с речью в раздевалке стадиона «Лусаил Айконик» (Катар). Французы уступили сборной Аргентины в серии пенальти (2:4). Игровое время завершилось вничью — 3:3.

«Вы заставили миллионы французских мужчин и женщин мечтать, и их до сих пор трясёт. Вы взволновали миллиарды людей, которые смотрели эту игру. Вы показали отличный футбол и отличную борьбу. Это урок, который вы усвоите. Несомненно, после этого матча будут сожаления. Я бы хотел, чтобы у вас не было слишком много сожалений, пожалуйста. Послушайте внимательно. Вы действительно отличная команда, потому что я не думаю, что есть какая-либо другая команда, которая могла бы сделать то, что вы сделали: вернуться дважды и быть так близко к победе.

Это футбол, это спорт, и ничего с этим не поделать. Вы играли с сердцем, голодом, желанием и талантом, чтобы прийти к победе. Только за это я хотел прийти к вам и сказать спасибо. Вы заставили французов, которые нуждались в этом, мечтать. Так что спасибо вам. Спасибо тем, кто, возможно, завершит карьеру после этой игры. Есть много людей, которые очень молоды и которые сделают гораздо больше, больше, чем я как президент. Вы получите больше, потому что у вас есть сумасшедший опыт. Сегодня вечером будет тяжело, но завтра мы снова пойдём в атаку. Только так мы добиваемся успеха. В любом случае я горжусь вами. Да здравствует Республика и да здравствует Франция!» — приводит слова Макрона MSN.

После речи Макрон обнял тренера Дидье Дешама.

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