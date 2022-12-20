Люк Уилкшир: как же будет классно, если молодой русский талант Захарян перейдёт в АПЛ!

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением об атакующем полузащитнике бело-голубых Арсене Захаряне и порассуждал о возможных перспективах молодого россиянина в случае перехода в лондонский «Челси». В летнее трансферное окно появилась информация, что англичане готовы купить Захаряна, однако переход пока не состоялся.

«Кто лучший игрок «Динамо»? Их несколько. Но лучший, пожалуй, Захарян. Не зря им интересуется «Челси». Он большой талант. Конечно, будет жаль, если он покинет «Динамо». Но как же будет классно, если молодой русский талант перейдёт в английскую Премьер-лигу!



Что его может ждать в «Челси» — стартовый состав или скамейка запасных? Всё зависит только от него. Шанс у него будет, однозначно. Его задача — уцепиться за этот шанс и воспользоваться им. У него есть талант, здесь без вопросов. Но, чтобы играть в Европе, одного таланта мало. У тебя не должно быть ментальных проблем, ты должен уметь перестроиться на другой стиль игры, быстро привыкнуть к новой реальности. Порой это становится проблемой для топовых русских игроков, когда они покидают Россию», — приводит слова Уилкшира Sport24.