«Арсенал» может подписать серебряного призёра чемпионата мира за € 12 млн

«Арсенал» может подписать форварда мёнхенгладбахской «Боруссии» и сборной Франции Маркуса Тюрама, сообщает Goal со ссылкой на Bild.



Сообщается, что немцы потребуют у «канониров» € 12 млн за серебряного призёра чемпионата мира. Небольшая сумма связана с тем, что контракт Тюрама с «Боруссией» истекает летом будущего года, немецкий клуб предпочитает получить деньги сейчас, а не отпускать игрока бесплатно в июне.



Главный тренер лондонцев Микель Артета считает француза идеальной заменой травмированному форварду Габриэлу Жезусу.



В составе сборной Франции Тюрам дошёл до финала чемпионата мира в Катаре, где его команда уступила Аргентине (3:3, 2:4 пен.). В пяти матчах турнира форвард отдал две результативные передачи.

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