Роналду проигнорировал победу Месси и Аргентины на ЧМ-2022

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду проигнорировал победу сборной Аргентины и Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре. В то время как множество звёздных футболистов и других спортсменов поздравили Аргентину и её капитана в социальных сетях, Роналду никак не высказался после финального матча турнира.

Лионель Месси в финальном матче с Францией оформил дубль. После дополнительного времени счёт был 3:3, а в серии пенальти южноамериканцы оказались сильнее — 4:2.

Капитан аргентинцев был признан самым ценным игроком турнира.

Роналду вместе с командой Португалии на турнире в Катаре дошёл до четвертьфинала, где сильнее оказалась сборная Марокко — 1:0.

Новость по теме Меган Рапино — о противостоянии Месси и Роналду: споры окончены

Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии