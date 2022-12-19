Роналду проигнорировал победу Месси и Аргентины на ЧМ-2022
Поделиться
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду проигнорировал победу сборной Аргентины и Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре. В то время как множество звёздных футболистов и других спортсменов поздравили Аргентину и её капитана в социальных сетях, Роналду никак не высказался после финального матча турнира.
Лионель Месси в финальном матче с Францией оформил дубль. После дополнительного времени счёт был 3:3, а в серии пенальти южноамериканцы оказались сильнее — 4:2.
Капитан аргентинцев был признан самым ценным игроком турнира.
Роналду вместе с командой Португалии на турнире в Катаре дошёл до четвертьфинала, где сильнее оказалась сборная Марокко — 1:0.
Новость по темеМеган Рапино — о противостоянии Месси и Роналду: споры окончены
Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии
Комментарии
- 20 декабря 2022
-
00:15
-
00:00
- 19 декабря 2022
-
23:53
-
23:46
-
23:37
-
23:36
-
23:23
-
23:13
-
23:03
-
23:00
-
22:42
-
22:38
-
22:31
-
22:30
-
22:15
-
22:15
-
22:09
-
22:00
-
21:50
-
21:44
-
21:35
-
21:32
-
21:31
-
21:13
-
21:08
-
20:51
-
20:42
-
20:39
-
20:34
-
20:31
-
20:19
-
20:13
-
20:07
-
20:07
-
20:04
Партнерский контент