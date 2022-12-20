С 20-го тура Серии А будет использоваться система полуавтоматического определения офсайда

Федерация футбола Италии (FIGC) объявила о внедрении технологии SAOT, полуавтоматической системы определения офсайда, в Серии А с 27 января 2023 года. На этот день запланированы первые матчи 20-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщил официальный сайт организации.
«Совет санкционировал внедрение технологии SAOT (так называемого полуавтоматического офсайда) с 20-го тура чемпионата Серии А, запланированного на 27 января 2023 года, по завершении текущих офлайн-тестов в IBC в Лиссоне», — написано в заявлении Федерации футбола Италии.
Таким образом, Серия А станет первой лигой, в которой будет введена система определения офсайда, такая же, как на чемпионате мира в Катаре, который прошёл с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
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