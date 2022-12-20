Болельщики в Париже встретили сборную Франции, прилетевшую из Катара

Тысячи болельщиков сборной Франции собрались на Площади Согласия в столице страны Париже, чтобы встретить национальную команду, которая вернулась из Катара. В арабской стране завершился чемпионат мира — 2022. Сборная Франции заняла второе место, проиграв в финале команде Аргентины.

Напомним, финальный матч завершился победой сборной Аргентины в серии пенальти (4:2). Игровое время встречи закончилось со счётом 3:3.

В первой половине основного времени игры, на 23-й минуте, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счёт, реализовав пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария с передачи Алексиса Мак Аллистера.



Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе. Сначала, на 80-й минуте, он реализовал пенальти, а уже через минуту точно пробил в дальний угол ворот Эмилиано Мартинеса.



В дополнительное время Месси забил третий гол своей команды на 108-й минуте. На 118-й минуте встречи Мбаппе сравнял счёт, оформив хет-трик.