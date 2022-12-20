Оливье Жиру: всегда тяжело расставаться со сборной Франции. Мы как семья, как братья

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру во время встречи с болельщиками в Париже после возвращения с чемпионата мира — 2022 в Катаре рассказал о ближайших планах.



«Это здорово, потому что результат был ужасен, но французы поддержали нас. Это единственная радость — жить такими моментами. Мы собираемся крепко обнять друг друга и отправиться в отпуск, чтобы подзарядить батарейки на конец сезона. Всегда тяжело расставаться со сборной, с который провёл полтора месяца. Мы как семья, как братья», — приводит слова Жиру TF1.



Напомним, сборная Франции дошла до финального матча чемпионата мира — 2022, в котором уступила национальной команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти). Французские футболисты стали серебряными призёрами турнира.

Как болельщики встретили сборную Франции в Париже