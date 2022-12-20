«Торино» хочет выкупить у «Вест Хэма» Влашича

«Торино» планирует выкупить у «Вест Хэма» полузащитника Николу Влашича.



Сумма выкупа полузащитника может составить € 15 млн, сообщает La Stampa. Экс-футболист ЦСКА выступает за итальянский клуб на правах аренды.



В текущем сезоне 25-летний хорват сыграл за «Торино» 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.



На чемпионате мира — 2022 в составе сборной Хорватии вышел на поле шесть раз и не отметился результативными действиями. Хорваты завоевали бронзу на мундиале в Катаре.



25-летний Влашич стал игроком «Вест Хэма» летом 2021 года, перейдя из ЦСКА за € 30 млн. В 31 матче за английскую команду он забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.



Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 20 млн.

Игроки Аргентины до 6 утра играли в FIFA после победы на ЧМ: