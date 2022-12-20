В Бразилии вновь пригласили Месси оставить отпечатки ступней в зале славы «Мараканы»

Суперинтендант спорта Рио-де-Жайнеро, администратор стадиона «Маркана» Адриано Сантос в очередной раз направил нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси предложение оставить отпечатки своих ступней в зале славы легендарного бразильского стадиона, сообщает TYC Sports.



«Месси уже доказал свою значимость на поле и за его предлами. Это игрок, который уже много лет находится на верзней ступени в истории футбола. Победа на чемпионате мира — это просто венец красивой и победоносной карьеры. „Маракана“ тоже воздаёт ему должное. В конце концов, Месси — просто гений мяча», — подтвердил Сантос.



В 2019 году Месси уже предлагали оставить отпечатки своих ступней в зале славы «Мараканы», однако дальше разговоров дело так и не пошло.



В зале славы стадиона «Маракана» отмечены такие футболисты, как Пеле, Гарринча и Зико. В начале 2019 года отпечатки своих ног здесь оставил Роналдинью.



При этом в зале славы «Мараканы» увековечены только семь иностранцев — немец Франц Беккенбауэр, португалец Эйсебио, уругвайцы Альсидес Гиджа и Себастьен Абреу и знаковые для бразильского футбола серб Деян Петкович, чилиец Элиас Фигероа и парагваец Ромерито.