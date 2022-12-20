Правительство Аргентины объявит национальный праздник в связи с прибытием сборной в страну

Сборная Аргентины отправилась домой после победы на чемпионате мира — 2022. Ожидается, что команда приземлится в Буэнос-Айресе в ближайшие несколько часов.
В связи с этим, правительство постановит объявить национальный праздник во вторник, 20 декабря, сообщает TyC Sports.
Президент Альберто Фернандес выпустит Указ о необходимости и срочности, принимая во внимание кортеж, который готовится к празднованию «альбиселесте».
18 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи закончилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили по одному мячу, а победителя выявили в серии пенальти — 4:2.
Жители Буэнос-Айреса празднуют победу команды на ЧМ-2022:
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