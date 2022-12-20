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Лука Джорджевич: люблю борщ, могу пива выпить после победы

Лука Джорджевич: люблю борщ, могу пива выпить после победы
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Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич рассказал о своём отношении к алкоголю и борщу, а также отметил, какие российские города ему понравились больше всего.

«Где в России мне понравилось больше всего? В Москве и Питере. Но столица слишком большая, сложно добираться до какой-то точки, все далеко, пробки, теряешь много времени – сложно жить. В Питере почти нет пробок и город меньше. Тяжело выделить один из этих двух городов.

Российская кухня? Люблю борщ. Алкоголь? Если хороший матч, мы победили, могу выпить бутылку пива, но не более», — приводит слова Луки Джорджевича «РБ Спорт».

Лука Джорджевич выступал в России за тульский «Арсенал», санкт-петербургский «Зенит», московский «Локомотив», а сейчас играет за «Сочи».

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