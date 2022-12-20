Милан Вьештица: Месси аплодирует весь мир, он — самый великий футболист всех времен

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.



«Возможно, это вообще лучший финал в истории футбола. Наконец-то лучший футболист всех времен выиграл то, что ему не хватало. То, что он сделал в футболе, не сделает, наверное, никто. Мбаппе, конечно, хорош, но у меня есть сомнения, что у него получится добиться такого же признания.



Почти 80 минут на поле была одна команда. Аргентина здорово вошла в игру, показывала сумасшедший футбол. Полностью переиграла Францию. Но потом они включились. Мбаппе забил два хороших мяча. Им достаточно было одного шанса, и сразу возникают проблемы.



Однозначно Месси — лучший игрок в истории футбола. Да, для Аргентины есть еще Марадона. Но все, что Лионель делал на протяжении карьеры, и такой финал – это невероятно. Думаю, ему аплодирует весь мир. Самый великий футболист за все время.



После вылета Сербии я болел только за Аргентину. Очень хотелось, чтобы Месси выиграл Кубок мира. Он этого заслуживает. У нас в Сербии все кафе болело за Аргентину. Вернее, отдельно за Месси. Он добился всего, что только можно. Теперь можно заканчивать. Но если честно, желаю, чтобы он играл как можно дольше», — приводит слова Вьештицы «РБ Спорт».