Лука Джорджевич: в Дании жить дороже, чем в России, страха возвращаться сюда не было

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич высказался о жизни в Дании, где он выступал в составе клуба «Вайле».



«Переживал ли из-за событий в мире, когда поступило предложение от «Сочи»? Если бы было страшно, я бы не поехал. Страха не было. Я очень хорошо знаю РПЛ – футболистов и команды. Не думаю о других обстоятельствах. Посмотрел пару матчей моей команды перед переходом, убедился, что все хорошо в чемпионате и стоит поехать в Россию.



Разница между Россией и Данией? Думаю, футбол идет к тому, что разница между всеми странами будет сокращаться, все научились играть в эту прекрасную игру. РПЛ, конечно, сильнее чемпионата Дании. Но я бы не сказал, что чемпион России легко обыграет чемпиона Дании или пятая команда РПЛ выиграет у пятой команды из Суперлиги.



Культура – большая разница. Для меня россияне больше похожи на черногорцев, чем датчане. Мне легче жить в России, чем в Дании. Их люди отличаются от российского народа, которые мне ближе по душе.



Сгущёнку в Дании так и не нашёл. Но у нас был третий вратарь в команде, он приехал из России. Ему отправляли сгущенку из России, я брал у него. Мне действительно не хватало сгущенки.



В Дании жить подороже. Но сейчас цены везде поднялись, так что в нынешнее время не так дешево и в России», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».