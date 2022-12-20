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Кроос: Зидан станет не только хорошим преемником Дешама, но в принципе лучшим из возможных

Кроос: Зидан станет не только хорошим преемником Дешама, но в принципе лучшим из возможных
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос полагает, что бывший главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан возглавит сборную Франции.

«Я думаю, что Зидан станет не только хорошим преемником Дешама, но в принципе лучшим из возможных.

Главный вопрос вот в чем: чего хочет сам Дидье Дешам? Я бы сказал, что шансы на назначение Зидана – 70 на 30.

Я думаю, что он очень хочет вернуться на тренировочное поле», – приводит слова Крооса AS со ссылкой на эфир MagentaTV.

Ранее сообщалось, что Зидан, который ранее воспринимался как фаворит в борьбе за позицию сменщика Дешама, больше не рассматривается руководством Федерации футбола Франции.

Главный тренер французов гарантировал себе право самому решать свою судьбу во главе национальной команды после чемпионата мира — 2022.


Как болельщики встретили сборную Франции в Париже:

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