Кроос: Зидан станет не только хорошим преемником Дешама, но в принципе лучшим из возможных

Полузащитник «Реала» Тони Кроос полагает, что бывший главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан возглавит сборную Франции.
«Я думаю, что Зидан станет не только хорошим преемником Дешама, но в принципе лучшим из возможных.
Главный вопрос вот в чем: чего хочет сам Дидье Дешам? Я бы сказал, что шансы на назначение Зидана – 70 на 30.
Я думаю, что он очень хочет вернуться на тренировочное поле», – приводит слова Крооса AS со ссылкой на эфир MagentaTV.
Ранее сообщалось, что Зидан, который ранее воспринимался как фаворит в борьбе за позицию сменщика Дешама, больше не рассматривается руководством Федерации футбола Франции.
Главный тренер французов гарантировал себе право самому решать свою судьбу во главе национальной команды после чемпионата мира — 2022.
Как болельщики встретили сборную Франции в Париже:
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