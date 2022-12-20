Газизов: надеюсь, что история со «Спартаком» сделала меня умнее

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что продолжит судиться с московским клубом ради защиты своей чести.
«Есть ли у меня силы судиться со «Спартаком»? Я принял такую позицию: двигаюсь в правовом поле. Доказать правоту людям, которые богаче тебя в миллионы раз и мощнее во всех вопросах, — архисложная задача. Но свесить лапки и я не имею права. Когда мне задают такой вопрос, я отвечаю: поставьте себя на свое место. Надо бороться до конца, пока есть возможности. Это все раздувается. Кому это интересно? Той стороне. Я никого не выставляю в плохом свете.
Пошел бы в «Спартак», если бы вернул время назад? Не люблю думать в сослагательном наклонении. Сказать, что я стал умнее? Не знаю. Надеюсь, что буду допускать меньше ошибок. Особенно с людьми, которые имеют огромные деньги и огромную власть. Бояться можно только одного — всевышнего… Все остальное — это опыт», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».
Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.
Ранее в декабре Газизов заявил, что намерен продолжать разбирательство по делу о выплате ему денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона‑2020/21. Новое заседание по иску Газизова к бывшему владельцу клуба Леониду Федуну назначено на 30 января.
- 20 декабря 2022
-
04:49
-
04:28
-
04:27
-
04:18
-
04:11
-
04:06
-
03:56
-
03:48
-
03:38
-
03:31
-
02:56
-
02:51
-
02:48
-
02:46
-
02:35
-
01:52
-
01:44
-
01:33
-
01:26
-
01:15
-
00:57
-
00:48
-
00:41
-
00:30
-
00:29
-
00:27
-
00:15
-
00:00
- 19 декабря 2022
-
23:53
-
23:46
-
23:37
-
23:36
-
23:23
-
23:13
-
23:03