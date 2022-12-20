Газизов: надеюсь, что история со «Спартаком» сделала меня умнее

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что продолжит судиться с московским клубом ради защиты своей чести.



«Есть ли у меня силы судиться со «Спартаком»? Я принял такую позицию: двигаюсь в правовом поле. Доказать правоту людям, которые богаче тебя в миллионы раз и мощнее во всех вопросах, — архисложная задача. Но свесить лапки и я не имею права. Когда мне задают такой вопрос, я отвечаю: поставьте себя на свое место. Надо бороться до конца, пока есть возможности. Это все раздувается. Кому это интересно? Той стороне. Я никого не выставляю в плохом свете.



Пошел бы в «Спартак», если бы вернул время назад? Не люблю думать в сослагательном наклонении. Сказать, что я стал умнее? Не знаю. Надеюсь, что буду допускать меньше ошибок. Особенно с людьми, которые имеют огромные деньги и огромную власть. Бояться можно только одного — всевышнего… Все остальное — это опыт», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».



Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.



Ранее в декабре Газизов заявил, что намерен продолжать разбирательство по делу о выплате ему денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона‑2020/21. Новое заседание по иску Газизова к бывшему владельцу клуба Леониду Федуну назначено на 30 января.