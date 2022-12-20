Точилин заявил, что не считает правильным называть Месси лучшим игроком всех времен

Тренер «Сочи» Александр Точилин заявил, что не считает правильным называть капитана сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком всех времен.
«Финал замечательный — наверное, один из самых лучших финалов чемпионата мира в истории. Не могу сказать, что как‑то сильно болел, но симпатии, как и у многих, были на стороне Аргентины.
Месси — лучший игрок всех времен? Он лучший игрок своего поколения. В исторической перспективе сравнивать некорректно. На каждом отрезке времени были свои лучшие футболисты. Думаю, его можно поставить в один ряд с Пеле и Марадоной, но говорить, что он лучше, было бы неправильно. Не стоит сравнивать тот футбол с сегодняшним», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».
В воскресенье сборная Аргентины вместе с Месси стала чемпионом мира. Финальный матч против Франции завершился со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2. Месси отметился дублем, а также реализовал послематчевый одиннадцатиметровый удар.
Над стадионом Лусаил зажгли фейерверки в честь победы Аргентины:
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