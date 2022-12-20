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Точилин заявил, что не считает правильным называть Месси лучшим игроком всех времен

Точилин заявил, что не считает правильным называть Месси лучшим игроком всех времен
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Тренер «Сочи» Александр Точилин заявил, что не считает правильным называть капитана сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком всех времен.

«Финал замечательный — наверное, один из самых лучших финалов чемпионата мира в истории. Не могу сказать, что как‑то сильно болел, но симпатии, как и у многих, были на стороне Аргентины.

Месси — лучший игрок всех времен? Он лучший игрок своего поколения. В исторической перспективе сравнивать некорректно. На каждом отрезке времени были свои лучшие футболисты. Думаю, его можно поставить в один ряд с Пеле и Марадоной, но говорить, что он лучше, было бы неправильно. Не стоит сравнивать тот футбол с сегодняшним», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

В воскресенье сборная Аргентины вместе с Месси стала чемпионом мира. Финальный матч против Франции завершился со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2. Месси отметился дублем, а также реализовал послематчевый одиннадцатиметровый удар.

Над стадионом Лусаил зажгли фейерверки в честь победы Аргентины:

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