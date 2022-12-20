Григорян — о победе Месси на ЧМ: все с детства привыкли, что у сказок хороший конец

Российский тренер Александр Григорян признался, что болел за сборную Аргентины в финале ЧМ‑2022 в Катаре с командой Франции.
«Мы все с детства привыкли, чтобы сказка имела хороший конец. В этой ситуации я был абсолютно банально настроен. Мне тоже хотелось, чтобы она была с хорошим концом. Ведь это небывалая история.
Что касается сборной Аргентины, самый лучший матч пришелся на финал. И тренер сработал хорошо, французы совершенно не были готовы к высокому прессингу со стороны Аргентины. Все игроки сыграли лучший свой матч. Если мы будем анализировать сборную Франции, каждый из них вроде бы сыграл качественный чемпионат, а сама сборная… Сумма частей не равна общей сумме. Это парадокс, и это говорит о том, что там какой‑то кризис существует.
Безусловно Аргентина заслужила этот чемпионат. Хочется же, черт возьми, чтобы хотя бы в футболе, не как в жизни, победили не злодеи, а правда», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».
Аргентинцы обыграли французов в серии послематчевых пенальти — 4:2. Основное время матча закончилось со счетом 2:2. В дополнительные два тайма команды успели забить по одному мячу.
Для сборной Аргентины это третьи золотые медали чемпионатов мира. Ранее команда побеждала на турнире в 1978‑м и на ЧМ‑1986.
Член сборной Аргентины прыгнул головой в мусорный контейнер:
- 20 декабря 2022
-
04:49
-
04:28
-
04:27
-
04:18
-
04:11
-
04:06
-
03:56
-
03:48
-
03:38
-
03:31
-
02:56
-
02:51
-
02:48
-
02:46
-
02:35
-
01:52
-
01:44
-
01:33
-
01:26
-
01:15
-
00:57
-
00:48
-
00:41
-
00:30
-
00:29
-
00:27
-
00:15
-
00:00
- 19 декабря 2022
-
23:53
-
23:46
-
23:37
-
23:36
-
23:23
-
23:13
-
23:03