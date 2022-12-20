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Григорян — о победе Месси на ЧМ: все с детства привыкли, что у сказок хороший конец

Григорян — о победе Месси на ЧМ: все с детства привыкли, что у сказок хороший конец
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Российский тренер Александр Григорян признался, что болел за сборную Аргентины в финале ЧМ‑2022 в Катаре с командой Франции.

«Мы все с детства привыкли, чтобы сказка имела хороший конец. В этой ситуации я был абсолютно банально настроен. Мне тоже хотелось, чтобы она была с хорошим концом. Ведь это небывалая история.

Что касается сборной Аргентины, самый лучший матч пришелся на финал. И тренер сработал хорошо, французы совершенно не были готовы к высокому прессингу со стороны Аргентины. Все игроки сыграли лучший свой матч. Если мы будем анализировать сборную Франции, каждый из них вроде бы сыграл качественный чемпионат, а сама сборная… Сумма частей не равна общей сумме. Это парадокс, и это говорит о том, что там какой‑то кризис существует.

Безусловно Аргентина заслужила этот чемпионат. Хочется же, черт возьми, чтобы хотя бы в футболе, не как в жизни, победили не злодеи, а правда», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Аргентинцы обыграли французов в серии послематчевых пенальти — 4:2. Основное время матча закончилось со счетом 2:2. В дополнительные два тайма команды успели забить по одному мячу.

Для сборной Аргентины это третьи золотые медали чемпионатов мира. Ранее команда побеждала на турнире в 1978‑м и на ЧМ‑1986.

Член сборной Аргентины прыгнул головой в мусорный контейнер:

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