Андрей Тихонов: Месси – лучший игрок в истории футбола

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.



«Месси – лучший игрок в истории футбола. Эмоции от финала были замечательные. Последний матч чемпионата мира удался. Аргентина большую часть игры выглядела гораздо лучше Франции. В концовке у аргентинцев были ошибки. Возможно, они уверовали уже в свою победу к тому моменту. Финал получился очень интересным», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».



Напомним, сборная Аргентины в финале оказалась сильнее сборной Франции в серии пенальти со счётом 4:2. В основное и дополнительное время команды трижды обменялись забитыми мячами. Лионель Месси стал автором дубля.