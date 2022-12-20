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Андрей Тихонов: Месси – лучший игрок в истории футбола

Андрей Тихонов: Месси – лучший игрок в истории футбола
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

«Месси – лучший игрок в истории футбола. Эмоции от финала были замечательные. Последний матч чемпионата мира удался. Аргентина большую часть игры выглядела гораздо лучше Франции. В концовке у аргентинцев были ошибки. Возможно, они уверовали уже в свою победу к тому моменту. Финал получился очень интересным», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, сборная Аргентины в финале оказалась сильнее сборной Франции в серии пенальти со счётом 4:2. В основное и дополнительное время команды трижды обменялись забитыми мячами. Лионель Месси стал автором дубля.

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