Игорь Черевченко: Месси — лучший в истории футбола, он давно уже все доказал

Российский тренер Игорь Черевченко высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.



«Это был очень интересный финал, до последней минуты игра держала в напряжении. Многие же сомневались, что Аргентине вообще удастся дойти до финала. Получилось так, что они стали чемпионами. Месси? Однозначно лучший футболист в истории. Он уже давно всем все доказал», — приводит слова Игоря Червиченко «РБ Спорт».



Напомним, сборная Аргентины в финале оказалась сильнее сборной Франции в серии пенальти со счётом 4:2. В основное и дополнительное время команды трижды обменялись забитыми мячами. Лионель Месси стал автором дубля.

Ранее схожее мнение выразил бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов.