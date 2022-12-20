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Игорь Черевченко: Месси — лучший в истории футбола, он давно уже все доказал

Игорь Черевченко: Месси — лучший в истории футбола, он давно уже все доказал
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Российский тренер Игорь Черевченко высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

«Это был очень интересный финал, до последней минуты игра держала в напряжении. Многие же сомневались, что Аргентине вообще удастся дойти до финала. Получилось так, что они стали чемпионами. Месси? Однозначно лучший футболист в истории. Он уже давно всем все доказал», — приводит слова Игоря Червиченко «РБ Спорт».

Напомним, сборная Аргентины в финале оказалась сильнее сборной Франции в серии пенальти со счётом 4:2. В основное и дополнительное время команды трижды обменялись забитыми мячами. Лионель Месси стал автором дубля.

Ранее схожее мнение выразил бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов.

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