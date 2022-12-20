Петржела: Паредес успешно играл в Петербурге и вырос, то же самое касается и Ловрена

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался об успехах полузащитника «Ювентуса» и сборной Аргентины Леандро Паредеса, который ранее выступал за российский клуб, а недавно выиграл чемпионат мира.

«Месси великий футболист, самый великий! При этом я не могу сказать, что финальный матч стал легендарным, был просто красивый футбол. Жаль только, что Франция не играла весь матч так, как Аргентина, которая победила только потому, что была лучшей командой. Большую пользу команде принес Паредес.



Отмечу, непосредственную и большую заслугу «Зенита» в том, что Леандро достиг такого уровня. Он успешно играл в Петербурге и вырос. То же самое касается и Ловрена», — приводит слова Петржелы Metaratings.

Напомним, в финале чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. По ходу встречи Паредес вышел на поле со скамейки запасных.

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