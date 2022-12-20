Де Пауль: если у каких-то болванов ещё были сомнения, что Месси лучший, то сейчас их нет

Полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины Родриго Де Пауль высказался о победе сборной Аргентины в финале чемпионата мира — 2022 в Катаре в контексте успеха Лионеля Месси.
«Наслаждайтесь. Если у каких-то болванов ещё были сомнения, то сейчас их нет – Лео лучший. Такого, как он, больше не будет. Сейчас Месси, пожалуй, самый счастливый человек в мире. Это вполне заслуженно», — приводит слова Де Пауля WinSports.
Напомним, Лионель Месси впервые в карьере стал обладателем Кубка мира. В финальном матче мундиаля в серии послематчевых пенальти сборная Аргентины обыграла Францию. Родриго Де Пауль сыграл все семь матчей национальной команды Аргентины на чемпионате мира в Катаре, в которых не сумел отметиться результативными действиями по системе «гол+пас».
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