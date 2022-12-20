«Папа, ты празднуешь с нами сверху». Сын Диего Марадоны трогательно обратился к отцу

Диего Марадона-младший прокомментировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022.
«Рад за Лионеля Месси, потому что никто не заслуживал поднять этот кубок больше, чем ты. Рад за мой народ и мою страну. Папа, ты празднуешь с нами сверху. Не представляешь, как сильно я хочу тебя обнять», — написал Диего Марадона-младший в одной из социальных сетей.
Напомним, Лионель Месси впервые в карьере стал обладателем Кубка мира. В финальном матче мундиаля в серии послематчевых пенальти сборная Аргентины обыграла Францию. Основное время матча закончилось с ничейным счётом 2:2, за два овертайма команды обменялись голами и выявили победителя только в серии пенальти.
После окончания турнира Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира.
Как Месси танцевал с Кубком мира на столе
- 20 декабря 2022
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