«Папа, ты празднуешь с нами сверху». Сын Диего Марадоны трогательно обратился к отцу

Диего Марадона-младший прокомментировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Рад за Лионеля Месси, потому что никто не заслуживал поднять этот кубок больше, чем ты. Рад за мой народ и мою страну. Папа, ты празднуешь с нами сверху. Не представляешь, как сильно я хочу тебя обнять», — написал Диего Марадона-младший в одной из социальных сетей.

Напомним, Лионель Месси впервые в карьере стал обладателем Кубка мира. В финальном матче мундиаля в серии послематчевых пенальти сборная Аргентины обыграла Францию. Основное время матча закончилось с ничейным счётом 2:2, за два овертайма команды обменялись голами и выявили победителя только в серии пенальти.

После окончания турнира Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира.

Как Месси танцевал с Кубком мира на столе