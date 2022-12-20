Вячеслав Чанов оценил игру Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022

Бывший голкипер сборной СССР Вячеслав Чанов высказался об игре вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Замечательный финал. Не припомню, чтобы я ещё когда‑либо такое видел. Одна команда проваливается, затем поднимается — и такие волны в течение всего матча. Конечно, я переживал за Месси, как и многие другие. В итоге получился самый настоящий праздник футбола.



Эмилиано Мартинес уже давно показал, что пенальти — это его сильная сторона. Вратари вообще делятся в этом плане на две группы. Есть, можно сказать, обречённые, а есть те, кто оборачивает этот момент себе на пользу. В конце концов, вратаря никто не будет ругать за пропущенный пенальти, и это плюс для голкипера. Он может получить психологическое преимущество. Задача — заставить бьющего отправить мяч туда, куда тебе нужно. Для этого существуют всякие вратарские хитрости вроде оставленного угла или наклона головы. И в этом как раз сильная сторона Мартинеса», – приводит слова Чанова «Матч ТВ».