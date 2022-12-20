Вячеслав Чанов оценил игру Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022

Бывший голкипер сборной СССР Вячеслав Чанов высказался об игре вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Замечательный финал. Не припомню, чтобы я ещё когда‑либо такое видел. Одна команда проваливается, затем поднимается — и такие волны в течение всего матча. Конечно, я переживал за Месси, как и многие другие. В итоге получился самый настоящий праздник футбола.
Эмилиано Мартинес уже давно показал, что пенальти — это его сильная сторона. Вратари вообще делятся в этом плане на две группы. Есть, можно сказать, обречённые, а есть те, кто оборачивает этот момент себе на пользу. В конце концов, вратаря никто не будет ругать за пропущенный пенальти, и это плюс для голкипера. Он может получить психологическое преимущество. Задача — заставить бьющего отправить мяч туда, куда тебе нужно. Для этого существуют всякие вратарские хитрости вроде оставленного угла или наклона головы. И в этом как раз сильная сторона Мартинеса», – приводит слова Чанова «Матч ТВ».
- 20 декабря 2022
-
09:24
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
07:19
-
06:41
-
06:25
-
05:51
-
05:42
-
05:30
-
05:17
-
04:49
-
04:28
-
04:27
-
04:18
-
04:11
-
04:06
-
03:56
-
03:48
-
03:38
-
03:31
-
02:56
-
02:51
-
02:48
-
02:46
-
02:35
-
01:52
-
01:44
-
01:33