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Вячеслав Чанов оценил игру Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022

Вячеслав Чанов оценил игру Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022
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Бывший голкипер сборной СССР Вячеслав Чанов высказался об игре вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Замечательный финал. Не припомню, чтобы я ещё когда‑либо такое видел. Одна команда проваливается, затем поднимается — и такие волны в течение всего матча. Конечно, я переживал за Месси, как и многие другие. В итоге получился самый настоящий праздник футбола.

Эмилиано Мартинес уже давно показал, что пенальти — это его сильная сторона. Вратари вообще делятся в этом плане на две группы. Есть, можно сказать, обречённые, а есть те, кто оборачивает этот момент себе на пользу. В конце концов, вратаря никто не будет ругать за пропущенный пенальти, и это плюс для голкипера. Он может получить психологическое преимущество. Задача — заставить бьющего отправить мяч туда, куда тебе нужно. Для этого существуют всякие вратарские хитрости вроде оставленного угла или наклона головы. И в этом как раз сильная сторона Мартинеса», – приводит слова Чанова «Матч ТВ».

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