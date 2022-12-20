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Сорокин предположил, почему Катар запретил продажу пива на стадионах во время ЧМ-2022

Сорокин предположил, почему Катар запретил продажу пива на стадионах во время ЧМ-2022
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Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 и консультант оргкомитета Катара-2022 Алексей Сорокин высказался о запрете продажи пива на стадионах во время чемпионата мира в Катаре.

«Такие решения, как отказ от продажи пива за два дня до старта турнира, конечно, отражаются на доходах, но больший фактор здесь – осложнение отношений со спонсором. Наверняка стороны уже обсудили, что ущерб должен быть возмещён.

Я не знаю, из каких соображений принималось решение. И не знаю, сколько нужно выпить того пива, которое разливают на стадионах, чтобы начать себя неконтролированно вести. Мне кажется, это не связано с поведенческими моментами – дело в местной культуре», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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