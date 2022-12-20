Андрей Ещенко: Месси — лучший игрок ЧМ-2022. Но следующий мундиаль будет за Мбаппе

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает форварда сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком прошедшего чемпионата мира в Катаре. Отметим, что 35-летний футболист официально получил эту награду.
«Месси — лучший игрок чемпионата мира в Катаре. Мбаппе тоже мог претендовать на это звание. Тут сложно конкретно выбрать: один в финале забил три, а другой выиграл титул чемпиона мира. Но следующий мундиаль будет за Мбаппе», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
35-летний Месси забил семь мячей и отдал три результативные передачи в семи матчах на чемпионате мира. Вместе с Аргентиной Лионель выиграл чемпионат мира, победив в финальном матче Францию (3:3 доп.вр. 4:2 пен.).
ЧЕ там на ЧМ| Аргентина чемпион! Месси великий! Финальный выпуcк. Видеоролик:
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