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Сорокин рассказал об отличиях катарской версии Fan ID от той, что была в России на ЧМ-2018

Сорокин рассказал об отличиях катарской версии Fan ID от той, что была в России на ЧМ-2018
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Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин высказался о катарской версии паспорта болельщика (Fan ID).

«Они пошли дальше – сделали паспорт болельщика полностью электронным. Как задумка – всё электронное, всё оперируется со смартфона – это большой шаг вперёд. У кого-то были проблемы, но это просто сбой, такое бывает. Идея правильная: цифрового проекта такого масштаба никогда не было. Если бы проблема была настолько массовой, то на стадион многие не могли бы попасть. Мы же дважды в день во время группового этапа говорили про 40-60 тысяч, которые посетили матчи. Если есть какие-то проблемы с электронной Hayya, её по-прежнему можно было получить в физическом виде», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате».

«Все хотят читать гадости. В России было так же». Катар глазами организатора ЧМ-2018 «Все хотят читать гадости. В России было так же». Катар глазами организатора ЧМ-2018
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