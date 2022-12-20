Сорокин рассказал об отличиях катарской версии Fan ID от той, что была в России на ЧМ-2018

Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин высказался о катарской версии паспорта болельщика (Fan ID).
«Они пошли дальше – сделали паспорт болельщика полностью электронным. Как задумка – всё электронное, всё оперируется со смартфона – это большой шаг вперёд. У кого-то были проблемы, но это просто сбой, такое бывает. Идея правильная: цифрового проекта такого масштаба никогда не было. Если бы проблема была настолько массовой, то на стадион многие не могли бы попасть. Мы же дважды в день во время группового этапа говорили про 40-60 тысяч, которые посетили матчи. Если есть какие-то проблемы с электронной Hayya, её по-прежнему можно было получить в физическом виде», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Полную версию интервью читайте на «Чемпионате».
- 20 декабря 2022
-
11:00
-
10:51
-
10:42
-
10:40
-
10:35
-
10:31
-
10:28
-
10:25
-
10:23
-
10:16
-
10:15
-
10:09
-
09:57
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:12
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
07:19
-
06:41
-
06:25
-
05:51
-
05:42
-
05:30
-
05:17
-
04:49
-
04:28
-
04:27