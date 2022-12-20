Алексей Сорокин высказался о решении бесплатно запускать болельщиков на матчи ЧМ-2022

Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 и консультант оргкомитета Катара-2022 Алексей Сорокин высказался о ситуации с билетной программой на чемпионате мира 2022 года.
«Билетное оформление на этом чемпионате мира было очень сложным процессом. Может, я старомоден, но я не смог купить себе билеты: что-то долго заполнял, подгружал, а в итоге платформа не приняла ни одну карту (иностранных банков).
Плохо, когда на трибунах дыры. Но в России мы не могли бесплатно запустить – это же надо всем физические билеты раздать. На Евро бывало, что перемещали людей с верхних ярусов на нижние, чтобы телевизионная картинка была лучше, но с улицы точно никого не запускали. А если они там что-нибудь сделают? Если там кто-нибудь кому-нибудь глотку перережет, мне потом что, сидеть за это?» – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Полную версию интервью читайте на «Чемпионате».
- 20 декабря 2022
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