Экс-глава оргкомитета ЧМ-2018 высказался об отсутствии алкоголя в Катаре

Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 и консультант оргкомитета Катара-2022 Алексей Сорокин прокомментировал отсутствие алкоголя на чемпионате мира в Катаре.
«Я жил в районе The Pearl, где каждый день проходили какие-то праздники и постоянно кипела жизнь. Алкогольных ресторанов там при этом нет, но и без этого стоял шум и веселье. Местные власти хотели продемонстрировать, что веселиться можно и без алкоголя. Доказали ли – это субъективно. Кому-то нужен алкоголь, кто-то приехал с маленьким ребёнком и не нуждается в этом. Тут надо опрашивать болельщиков — как им было на турнире с ограничениями по алкоголю. У всех свои удовольствия», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Полную версию интервью читайте на «Чемпионате».
- 20 декабря 2022
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