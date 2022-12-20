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Алексей Сорокин прокомментировал создание фан-зоны для мигрантов на ЧМ-2022 в Катаре

Алексей Сорокин прокомментировал создание фан-зоны для мигрантов на ЧМ-2022 в Катаре
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Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин высказался о фан-зоне для мигрантов на чемпионате мира в Катаре.

«В любой стране есть люди, у которых мало денег. В Бразилии все богатые? В ЮАР? Неужели плохо, что для таких людей сделали фан-зону там, где им ближе? Катар же проявил заботу. Можно было вообще не делать фан-зону. Тогда бы у рабочих не было вообще ничего: ни денег, ни фан-зоны. Мне не кажется, что этим что-то подсвечивается.

Есть инфраструктурная задача в стране, которая не может быть решена местным населением из-за немногочисленности. Как её ещё решать? Только наймом иностранной рабочей силы. Эта проблема не чужда и европейским странам. В России тоже есть ряд работ, которые местное население не очень хочет выполнять», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате».

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