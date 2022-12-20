Сорокин — о политических акциях на ЧМ: мы же собирались на день рождения, а не на поминки

Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин высказался о политических акциях, прошедших на чемпионате мира в Катаре.
«Непонятно, почему на ЧМ в Катаре было столько политических квази-элементов. Да, получилось перекрестие нескольких цивилизаций. Чемпионат мира ― всегда сцена для выражения своих взглядов, но здесь наружу вылезло вообще всё: права женщин в Иране, мигрантов, меньшинства. Всё это вынудило ФИФА обратиться к общественности с посылом, что надо вспомнить и про футбол. Мы же собрались на день рождения, а не на поминки. А то ощущение, что никто не хочет говорить о футболе. Что вообще за проблема из-за прав меньшинств? Это выдуманная проблема. Есть одни люди, есть другие ― точка.
Неправда, что здесь кого-то не принимают: в документах чемпионата мира написано, что принимают в Катар абсолютно всех. Есть здесь хоть один случай притеснения человека выраженной направленности? Кого-то посадили в тюрьму?» – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Полную версию интервью читайте на «Чемпионате».
- 20 декабря 2022
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