Сорокин: ненормально, что чемпионат мира ― площадка для выражения политического мнения

Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 и консультант оргкомитета Катара-2022 Алексей Сорокин высказался о проведении различных акций на турнире в Катаре.

«Это ненормально, что чемпионат мира ― площадка для выражения политического мнения. Все эти акции ― это ненормально. Во время чемпионата мира в России мы отобрали баннер с очень резкими политическими призывами на фарси. Нечего было ему делать на футболе. Люди забыли, что это спортивное мероприятие, которое объединяет любителей футбола. Я же не прихожу на футбол с флагом, что я гетеросексуал. В чём смысл всего этого? На футболе ни у кого нет вопросов, кто ты.



Страна просто просит уважения к своим устоям. Необязательно в этой части света делать при всех на улице то, что люди обычно делают дома вечером, выключая свет», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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