Алексей Сорокин: Россия хочет играть со всеми — это с нами не хотят
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Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин рассказал, что российские клубы и сборные заинтересованы в матчах с любыми соперниками.
«Не от нас зависит, потому что мы хотим играть со всеми — это с нами не хотят. Это работает, как маховик, так что понадобится какое-то время. Уж очень много сейчас озлобленных настроений», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
В марте 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под своей эгидой на неопределённый срок. При этом российские команды по-прежнему могут проводить товарищеские матчи.
Полную версию интервью с бывшим главой оргкомитета ЧМ-2018 Алексеем Сорокиным читайте на «Чемпионате».
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