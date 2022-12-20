«Нельзя же вообще не играть в футбол». Сорокин — о возможном переходе России в Азию

Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию.

«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, ха-ха. Мне правда нечего сказать. А то некоторые телеграм-каналы приписывают мне, что я отвечаю за этот переход. Я не принимаю участие в этом. Это глупость, потому что такой процесс нельзя реализовывать втихаря. Но нельзя же вообще не играть в футбол, потому что тогда он просто умрёт, хотя мы часть европейского футбола», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Ранее сообщалось, что подобный шаг российские футбольные власти рассматривают из-за отстранения от европейского футбола.

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