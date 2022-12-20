«Нельзя же вообще не играть в футбол». Сорокин — о возможном переходе России в Азию
Поделиться
Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию.
«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, ха-ха. Мне правда нечего сказать. А то некоторые телеграм-каналы приписывают мне, что я отвечаю за этот переход. Я не принимаю участие в этом. Это глупость, потому что такой процесс нельзя реализовывать втихаря. Но нельзя же вообще не играть в футбол, потому что тогда он просто умрёт, хотя мы часть европейского футбола», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Ранее сообщалось, что подобный шаг российские футбольные власти рассматривают из-за отстранения от европейского футбола.
Полную версию интервью читайте на «Чемпионате».
Комментарии
- 20 декабря 2022
-
15:21
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:54
-
14:53
-
14:41
-
14:40
-
14:39
-
14:37
-
14:24
-
14:15
-
14:14
-
14:09
-
13:52
-
13:50
-
13:47
-
13:45
-
13:43
-
13:40
-
13:40
-
13:34
-
13:25
-
13:24
-
13:20
-
13:15
-
13:09
-
12:51
-
12:45
-
12:30
-
12:28
-
12:18
-
12:17
-
12:16
-
12:11
Партнерский контент