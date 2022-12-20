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Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2022 года по версии BBC Sports

Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2022 года по версии BBC Sports
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Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2022 года по версии BBC Sports.

Месси привёл свою сборную к первому за 36 лет триумфу на чемпионате мира, став лучшим игроком турнира. В финальном матче Аргентина встречалась со сборной Франции и одержала победу в серии пенальти (4:2). Основное время завершилось со счётом 2:2. В дополнительное время команды вновь обменялись голами (3:3).

На турнире Месси забил семь мячей и отдал три результативные передачи. Два мяча аргентинец забил на групповом этапе — в ворота Саудовской Аравии (1:2) и Мексики (2:0). На стадии плей-офф Лионель забивал в ворота сборных Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти), Хорватии (3:0) и дважды в ворота Франции (3:3, 4:2 по пенальти). При этом четыре гола нападающий забил с 11-метровой отметки.

Также аргентинец в этом году стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка Франции.

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