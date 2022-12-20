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Уинтерберн — «Арсеналу»: подписание Криштиану Роналду будет полной катастрофой

Уинтерберн — «Арсеналу»: подписание Криштиану Роналду будет полной катастрофой
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Бывший защитник лондонского «Арсенала» Найджел Уинтерберн обратился к английскому клубу с целью предостеречь от подписания 37-летнего нападающего Криштиану Роналду.

«Я бы не одобрил такой переход по одной простой причине: это будет краткосрочная акция. Многие могут сказать: «это здорово, давайте сделаем». Я бы не спорил, если бы не стиль игры «Арсенала». Они играют в высокий прессинг, у них много энергии. Роналду — невероятный футболист, но я не думаю, что он в состоянии играть в таком стиле.

Уверен, что этот трансфер не состоится. «Арсеналу» придётся изменить свой стиль игры для привлечения Роналду, но этот шаг станет полной катастрофой», — приводит слова Уинтерберна Metro.

Криштиану Роналду находится без клуба с ноября 2022 года, когда «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт.

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