Уинтерберн — «Арсеналу»: подписание Криштиану Роналду будет полной катастрофой

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Найджел Уинтерберн обратился к английскому клубу с целью предостеречь от подписания 37-летнего нападающего Криштиану Роналду.
«Я бы не одобрил такой переход по одной простой причине: это будет краткосрочная акция. Многие могут сказать: «это здорово, давайте сделаем». Я бы не спорил, если бы не стиль игры «Арсенала». Они играют в высокий прессинг, у них много энергии. Роналду — невероятный футболист, но я не думаю, что он в состоянии играть в таком стиле.
Уверен, что этот трансфер не состоится. «Арсеналу» придётся изменить свой стиль игры для привлечения Роналду, но этот шаг станет полной катастрофой», — приводит слова Уинтерберна Metro.
Криштиану Роналду находится без клуба с ноября 2022 года, когда «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт.
Марокканская девочка поиздевалась над Роналду после вылета c ЧМ. Видеоролик:
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