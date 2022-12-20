Начался чемпионский парад сборной Аргентины в Буэнос-Айресе. Фото

В столице Аргентины, Буэнос-Айресе, начался чемпионский парад футбольной сборной после победы на чемпионате мира — 2022. Несмотря на ранее время (парад начался примерно в 4 утра), десятки тысяч болельщиков заполонили улицы города, чтобы поприветствовать победителей мирового первенства.

Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира.

На 23-й минуте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария. Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе (первый — с 11-метрового). Игра перешла в дополнительное время, где команды обменялись голами. В серии пенальти сильнее оказались футболисты сборной Аргентины.