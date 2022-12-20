Болельщицы, оголившие грудь на финале ЧМ, смогли покинуть Катар

Болельщицы сборной Аргентины, оголившие грудь прямо на стадионе во время финала ЧМ-2022, смогли покинуть Катар. Об этом девушки сообщили в своих соцсетях.
Ранее появлялась информация, что аргентинским болельщицам может грозить тюрьма, так как они нарушили законодательство Катара, оголившись прилюдно. Общественность разделилась на два лагеря: кто-то поддерживал девушек и призывал не наказывать их, а кто-то наоборот критиковал за неуместный перформанс и требовал привлечь болельщиц к ответственности.
Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира. Победу в послематчевой серии обеспечили точные удары Месси, Дибалы, Паредеса и Монтьеля, а также сейв голкипера Мартинеса и промах француза Тчуамени.
Болельщица разделась перед камерами на финале ЧМ. Видео:
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