Видео: тысячи болельщиков сборной Аргентины встретили команду в Буэнос-Айресе

Сборная Аргентины, сегодня, 20 декабря, прилетела в столицу государства город Буэнос-Айрес. Действующих чемпионов мира с рейса из Катара встречали тысячи болельщиков, которые заполонили улицы столицы Аргентины.

Сборную Аргентины встречают в Буэнос-Айресе. Видеоролик:

Напомним, на турнире в Катаре сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в третий раз. Два предыдущих раза пришлись на 1978 и 1986 годы. В финале ЧМ-2022 в серии пенальти была обыграна сборная Франции (3:3 доп.вр. 4:2 пен.). Примечательно, что к 80-й минуте Аргентина вела 2:0.

В Буэнос-Айресе первым на трап стадиона с Кубком мира вышел капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Затем аргентинские футболисты прокатились по улицам города на чемпионском автобусе.