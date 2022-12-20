Видео: тысячи болельщиков сборной Аргентины встретили команду в Буэнос-Айресе
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Сборная Аргентины, сегодня, 20 декабря, прилетела в столицу государства город Буэнос-Айрес. Действующих чемпионов мира с рейса из Катара встречали тысячи болельщиков, которые заполонили улицы столицы Аргентины.
Сборную Аргентины встречают в Буэнос-Айресе. Видеоролик:
Напомним, на турнире в Катаре сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в третий раз. Два предыдущих раза пришлись на 1978 и 1986 годы. В финале ЧМ-2022 в серии пенальти была обыграна сборная Франции (3:3 доп.вр. 4:2 пен.). Примечательно, что к 80-й минуте Аргентина вела 2:0.
В Буэнос-Айресе первым на трап стадиона с Кубком мира вышел капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Затем аргентинские футболисты прокатились по улицам города на чемпионском автобусе.
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