«Арсенал» «Астон Вилла», «Лидс Юнайтед» заинтересованны в подписании форварда «Атлетико»

Английские «Арсенал», «Астон Вилла», «Лидс Юнайтед» заинтересованны в подписании бразильского нападающего испанского «Атлетико» Матеуса Куньи. Об этом сообщает издание Goal.

Сообщается, что отъезд 23-летнего бразильца из стана «матрасников» неизбежен. Лондонский «Арсенал» видет в Кунье замену травмированному Габриэлю Жезусу. «Астон Вилла» и «Лидс Юнайтед» активно ищет нападающего, а вторые уже ведут переговоры с игроком.

Кунья перешёл в испанский клуб из немецкой «Герты» за € 30 млн в 2021. На данный момент его трансферная стоимость находится на отметке в € 20 млн по версии Transfermarkt.

23-летний Кунья провёл 11 матчей в текущем сезоне испанской Примеры и отметился двумя результативными передачами. Также форвард принимал участие в пяти играх Лиги чемпионов.