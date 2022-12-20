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Источник: Антуан Гризманн и Уго Льорис были рады, что Карим Бензема пропустил ЧМ-2022

Источник: Антуан Гризманн и Уго Льорис были рады, что Карим Бензема пропустил ЧМ-2022
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Французские футболисты Антуан Гризманн и Уго Льорис были рады тому, что Карим Бензема пропустил чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщает издание Give Me Sport.

Сообщается, что Гризманн и Льорис были «довольны», что Бензема покинул расположение команды перед турниром. Отмечается, что они не принимали возвращение Карима в сборную, потому что считают себя лидерами команды.

Карим Бензема вчера, 19 декабря, объявил о завершении карьеры в сборной. Бензема выступал за сборную Франции с 2007 года. В 2015 году нападающий был отстранён от матчей национальной команды из-за скандала с шантажом партнёра по сборной, Матьё Вальбуэна. В мае прошлого года Бензема вновь был приглашён в сборную Франции. В 97 матчах за сборную Франции он забил 37 голов.

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