Хави — о финале ЧМ: один из лучших матчей, которые я видел. Аргентина заслужила победу

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави высказался о финальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
«Это был необычный финал для зрителя. Мне жаль Жюля Кунде и Усмана Дембеле, но это был зрелищный матч, один из лучших, которые я когда-либо видел. Аргентина действительно заслужила победу. Они играли лучше, как и Лео. Немного странно, что у лучшего игрока в истории не было кубка мира. Теперь него уже есть свой кубок мира, так что остаётся только поздравить его, ведь он это заслужил. Лучшие должны были иметь у себя кубок мира», — приводит слова Хави AS.
Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира.
- 20 декабря 2022
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