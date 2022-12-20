Иньеста — о победе Месси на ЧМ: Лео сделал всё возможное для этого
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Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о победе аргентинца Лионеля Месси в финальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
«Финал, я думаю, был впечатляющим, а также то, что у Месси была возможность, в конце концов, поднять трофей чемпионата мира. Я уверен, что он испытывает максимальное счастье. Лео сделал всё возможное для этого. Он провёл впечатляющий чемпионат мира», — приводит слова Иньесты Marca.
Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира. Месси стал лучшим игроком турнира.
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